Китайская кухня поможет в лечении подагры

Китайские учёные обнаружили, что штамм fermentum GR-3 может разлагать мочевую кислоту. Этот пробиотик встречается в традиционной китайской ферментированной пище под названием Цзяншуй, которую готовят из перебродивших овощей. Предыдущие исследования уже показывали, что пробиотики могут облегчать гиперурикемию и подагру у мышей.И вот теперь исследователи приготовили йогурт на основе штамма, который выделили в провинции Цзяншуй. Были проведены двухмесячные исследования GR-3 на 120 добровольцах, страдающих от гиперурикемии, то есть повышенного содержания мочевой кислоты в крови.Результаты исследования показали, что этот йогурт демонстрирует высокую способность к деградации мочевой кислоты. Следовательно, ферментированная пища может стать дополнительным терапевтическим средством при лечении гиперурикемии, а также поможет и уменьшить накопление тяжёлых металлов. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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