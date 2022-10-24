Врач Городокин назвал способные вызвать гастрит популярные анальгетики
Популярные у россиян обезболивающие могут поспособствовать развитию гастрита, заявил врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин.
По словам медика, болевой синдром наши соотечественники стремятся как правило лечить самостоятельно (по крайней мере, в пером порыве). Самым простым решением в этом случае становится прием анальгетика. Разболелась голова или заныло колено – мало кто сразу обратиться к врачу, большинство людей примет обезболивающее.
Врач Игорь Городокин предупредил: такая привычка чревата развитием гастрита.
«Некоторые обезболивающие препараты провоцируют развитие гастрита», - проинформировал специалист.
Гастрит характеризуется воспалением в слизистой оболочке желудка, бывает острым и хроническим. Многие люди не знают, что у них имеется гастрит. Между тем, воспалительный процесс повышает риск опасных осложнений, включая развитие рака. Врач Городокин заметил, что его способны вызывать популярные анальгетики.
«Это ибупрофен, напроксен, диклофенак, нимесил, которые принимают от артрита, от головной боли, от боли при месячных», - перечислил специалист.
Он подчеркнул, что к гастриту может вести прежде всего частый и неправильный прием препаратов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы лекарства, прием которых может способствовать развитию диабета.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Игорь Городокин
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
Оставить комментарий