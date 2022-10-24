Врач Городокин назвал способные вызвать гастрит популярные анальгетики

«Некоторые обезболивающие препараты провоцируют развитие гастрита», - проинформировал специалист.

«Это ибупрофен, напроксен, диклофенак, нимесил, которые принимают от артрита, от головной боли, от боли при месячных», - перечислил специалист.

По словам медика, болевой синдром наши соотечественники стремятся как правило лечить самостоятельно (по крайней мере, в пером порыве). Самым простым решением в этом случае становится прием анальгетика. Разболелась голова или заныло колено – мало кто сразу обратиться к врачу, большинство людей примет обезболивающее.Врач Игорь Городокин предупредил: такая привычка чревата развитием гастрита.Гастрит характеризуется воспалением в слизистой оболочке желудка, бывает острым и хроническим. Многие люди не знают, что у них имеется гастрит. Между тем, воспалительный процесс повышает риск опасных осложнений, включая развитие рака. Врач Городокин заметил, что его способны вызывать популярные анальгетики.Он подчеркнул, что к гастриту может вести прежде всего частый и неправильный прием препаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы лекарства , прием которых может способствовать развитию диабета.

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