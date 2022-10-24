Врач Мясников назвал статины среди ведущих к диабету лекарств

«Часто больные волчанкой, у которых «летят» почки, вынуждены принимать большие дозы гормонов, и у них развивается диабет», - сказал при этом Александр Мясников.

Доктор Мясников рассказал о существовании ряда медикаментов, способных приводить к развитию сахарного диабета. В частности, среди ведущих к диабету лекарств врач назвал стероидные гормоны.Помимо этого, заметил известный российский медик, риск возникновения диабета повышает прием тиазидных мочегонных препаратов, которые обычно используются гипертониками. Эксперт уточнил, что данный эффект возникает, когда названные лекарства принимаются длительное время.Дополнительно врач проинформировал, что в списке лекарств, ведущих к диабету, присутствуют и такие популярные препараты как статины, назначаемые обычно пациентам с повышенным уровнем холестерина. Доктор Мясников высказался о том, что подобный риск не означает необходимости срочно прекращать прием лекарств. Однако наличие такого побочного эффекта у препаратов должно учитываться при их назначении – и лечащий врач, и пациентов должны знать об этой вероятности и более внимательно следить за содержанием сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы опасные нарушения , которые могут скрываться за ощущением эйфории.

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