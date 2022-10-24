Пожилые вегетарианцы лучше защищены от тяжелого коронавируса

Исследователи из Тайваня подтвердили, что пищевые предпочтения могут помочь снизить вероятность перехода коронавируса в тяжелую форму. У пожилых вегетарианцев меньше риск того, что коронавирусная инфекция станет тяжелой, по сравнению с теми, кто употребляет мясо. Так как пандемия продолжает распространяться по всему миру, следует помнить о том, что в группе особого риска всё ещё находятся граждане пожилого возраста. Именно на эту категорию и пришлась самая большая пропорция смертельных случаев.Ещё в 2020 году было установлено, что у пациентов старше 65 лет вероятность умереть от COVID-19 в 62 раза выше, чем у тех, кто моложе 54. Только в США на начало октября от коронавируса скончались уже более 1,1 млн человек, и из них свыше 790 000 старше 65 лет. И вот теперь установлено, что пищевые предпочтения пенсионеров снижают тяжесть и вероятность смертельного исхода.В исследовании приняли участие 509 пациентов, госпитализированных с COVID-19 с мая по август прошлого года. 136 из них были в возрасте от 65 и старше. Их пищевые предпочтения изучались в течение года ещё до того, как они заразились COVID-19. Среди 9 пожилых вегетарианцев у 4 были лёгкие случаи, у 5 умеренные, а тяжёлых не было вообще. Среди 127 пожилых, которые не были вегетарианцами, 19 случаев были легкими, 61 умеренными и 47 тяжёлыми. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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