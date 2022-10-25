Просто сильная головная боль или кровоизлияние в мозг: как отличить?

Это самая сильная головная боль, которую приходилось испытывать в жизни?

Головная боль началась внезапно?

«Если ответ на любой вопрос положительный, это повышает вероятность того, что у человека произошло субарахноидальное кровоизлияние».

«Я думал, что кто-то ударил меня битой по затылку».

«Я ходил по магазину, и в какой-то момент мне показалось, что на голову упала полка».

«Мне казалось, что кто-то изо всех сил дернул меня за волосы».

Сильная головная боль может быть предвестником различных проблем, включая опасное для жизни кровоизлияние в мозг. В то же время такая боль может провоцироваться приступом мигрени, что неприятно, но не смертельно. И если бы всем людям, которые жалуются на головную боль, выполнялась компьютерная томография или МРТ, это бы привело к сбою системы и спровоцировало огромные очереди.Как же отличить просто сильную головную боль от кровоизлияния в мозг? Об этом в беседе с «МедикФорум» рассказал врач-невролог Михаил Кизилов.По словам специалиста, точнее определить природу происхождения такой боли помогают два вопроса.Врач Кизилов уточнил, что субарахноидальное кровоизлияние возникает вследствие спонтанного кровотечения из артерии, расположенной вдоль среднего слоя оболочки, отделяющей головной мозг от внешнего мира. Его последствия варьируются от неопасных для жизни до угрожающих ей.Также невролог рассказал, что пациенты, которые испытывали сильную головную боль из-за кровоизлияния в мозг, сообщали следующее.Невролог подчеркнул: тревожным симптомом является резкая, внезапная и крайне сильная головная боль, возникающая независимо от обстановки., хотя их боль является полностью внутренней.В свою очередь, мигрени чаще бывает свойственно ощущение, что голова словно зажата в тисках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо ключевое отличие инсульта у мужчин и женщин.

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