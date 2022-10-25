Невролог Шамалов назвал ключевое отличие инсульта у мужчин и женщин

Слабость в руках (ощущается с одной стороны тела).

Лицевая симметрия (уголки глаз, губ с одной стороны лица опускаются, улыбка получается ассиметричной).

Речевые нарушения: пострадавший человек не может внятно говорить, не понимает смысла обращенной к нему речи.

«Если у пациента есть хотя бы один из этих симптомов, то нужно звонить в скорую помощь», - заметил Шамалов.

«Если посмотреть средний возраст у мужчин и женщин, то все-таки он у женщин будет побольше, то есть женщины чуть позже заболевают инсультом», - проинформировал врач.

В своем выступления на пресс-конференции невролог Шамалов сообщил, что у представителей двух полов инсульт встречается практически одинаково часто. Данная патология характеризуется острым нарушением кровообращения головного мозга, ведущим к появлению ряда симптомов.Невролог перечислил наиболее часто возникающие признаки инсульта.Также невролог назвал ключевое отличие инсульта у мужчин и женщин. Он объяснил, что у женщин мозговой удар манифестирует в более поздние годы жизни.Среди причин инсульта медики выделяют как наиболее весомые атеросклероз сосудов головного мозга, мерцательную аритмию, высокое артериальное давление, нарушение свертываемости крови, сахарный диабет. Статистически большинство случаев инсульта происходят в возрасте старше 45 лет, причем более 60% таких случаев –это инсульт после 65 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые проблемы со зрением могут предупреждать о скором наступлении инсульта.

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