Дефицит витамина D может привести к смерти

За счёт менделеевского подхода рандомизации, использующего генетические варианты в качестве прокси индикаторов для влияющих на уровень витамина D внешних факторов, учёные доказали, что при нехватке этого питательного вещества возрастает риск смертности. Учитывались и такие факторы, влияющие на показатели витамина, как воздействие солнца или употребление пищи. В ходе исследования удалось проанализировать взаимосвязь между дефицитом витамина и влиянием на здоровье человека, включая и смертность, чего невозможно добиться в рандомизированных клинических исследованиях по хорошо понятным этическим соображениям.Доказана связь между генетически предсказуемым уровнем витамина D и смертностью по нескольким основным причинам. Установлена причинно-следственная связь, что имеет большое значение. В отличие от других типов наблюдательных исследований преодолены некоторые методологические препятствия.Данные этого исследования показывают важность порогового значения витамина D в крови на уровне 50 наномоль на литр. Они согласуются с предыдущими наблюдениями, которые показывали, что польза добавок с витамином D в основном наблюдается у людей с его дефицитом. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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