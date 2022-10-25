Дефицит витамина D может привести к смерти

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Дефицит витамина D может привести к смерти

Учёные из Австралии доказали, что дефицит витамина D увеличивает риск смертности. При этом даже незначительное повышение уровня этого витамина уменьшает опасность ухода из жизни. 

За счёт менделеевского подхода рандомизации, использующего генетические варианты в качестве прокси индикаторов для влияющих на уровень витамина D внешних факторов, учёные доказали, что при нехватке этого питательного вещества возрастает риск смертности. Учитывались и такие факторы, влияющие на показатели витамина, как воздействие солнца или употребление пищи. В ходе исследования удалось проанализировать взаимосвязь между дефицитом витамина и влиянием на здоровье человека, включая и смертность, чего невозможно добиться в рандомизированных клинических исследованиях по хорошо понятным этическим соображениям. 

Уровень витамина D менее 10 нмоль увеличивает риск смерти


Доказана связь между генетически предсказуемым уровнем витамина D и смертностью по нескольким основным причинам. Установлена причинно-следственная связь, что имеет большое значение. В отличие от других типов наблюдательных исследований преодолены некоторые методологические препятствия. 

Дефицит витамина D в три раза увеличивает риск преждевременной смерти


Данные этого исследования показывают важность порогового значения витамина D в крови на уровне 50 наномоль на литр. Они согласуются с предыдущими наблюдениями, которые показывали, что польза добавок с витамином D в основном наблюдается у людей с его дефицитом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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