Уровень витамина D менее 10 нмоль увеличивает риск смерти
Дефицит витамина D может стать серьезной опасностью и в худшем случае может привести к смерти. Он играет особую роль среди всех витаминов, которые нужны организму, и специфически получается - посредством солнечных лучей.
Чтобы стимулировать выработку, организму необходимо действие солнечных лучей - особенно в зимние месяцы потребность может перерасти в серьезную проблему: между октябрем и мартом в наших широтах ультрафиолетовое излучение недостаточно сильно, чтобы производить в организме стимулирования производства витамина D.
"Дефицит может иметь серьезные последствия, поскольку он напрямую связан с повышенным риском смерти. Этот риск особенно касается диабетиков, людей с хроническими заболеваниями", - пишет издание Focus.
Высокий уровень витамин D значительно снижает риск смертиВ 1991 году проводилось исследование: 78 581 пациент был обследован на предмет содержания витамина D в организме. Исследование продолжалось до 2011 года и является основой современного исследования австрийскими учеными. Пациенты были обследованы 20 лет спустя. Было показано, что острый дефицит витамина D значительно увеличивает риск смерти. Нормальный уровень в крови составляет около 50 наномолей на литр. Низкое значение, составляющее около 10 наномолей на литр, увеличивает риск смерти в два-три раза.
Высокий уровень (до 90 наномолей на литр) снижает риск смерти на 30-40%. Люди в возрасте от 45 до 60 лет особенно подвержены дефициту, и должны уделять больше внимания уровню витамина D.
Диабетики с уровнем ниже 50 наномолей имеют в 4,4 раза больше шансов умереть, чем диабетики с нормальным уровнем.
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