Девушка умерла в результате ЭКО

Неназванная 23-летняя девушка из индийского города Дели внезапно скончалась в момент процедуры экстракорпорального оплодотворения от чрезвычайно редко встречающегося побочного эффекта. При этом к тому времени она уже много лет была замужем и растила четырёхлетнюю дочь, рождённую естественным путём. Когда девушка обратилась в клинику для проведения ЭКО, то, по словам работников этого медицинского заведения, она выглядела абсолютно здоровой.Однако, когда репродуктологи попытались извлечь её яйцеклетки, сердце девушки перестало биться. И запустить его заново не получилось, реанимировать её не смогли. Вскрытие показало, что она скончалась от синдрома гиперстимуляции яичников - это осложнение, которым страдает каждая третье пациентка, прошедшая через ЭКО.Риск смерти от данного синдрома очень низок, и по статистике менее 1% случаев вообще протекают тяжело. Это состояние вызывает опасное увеличение яичников у женщин, а в тяжелых случаях у них могут возникнуть проблемы с дыханием и даже появиться тромбы в легких. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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