Насморк - главный симптом ковида у вакцинированных

В некоторых странах мира отмечается очередной рост заболеваемости коронавирусом на фоне распространения новых мутаций штамма Омикрон. Со временем список традиционных симптомов ковида несколько изменился, что связано со множеством факторов вроде появления новых вариантов и обретением коллективного иммунитета за счёт масштабной вакцинации. И поскольку симптомы изменяются, лучше знать о том, как сейчас коронавирус проявляет себя наиболее часто. Оказывается, одним из основных его симптомов теперь является ринорея.Это медицинское обозначение сильного насморка, при котором у человека почти непрерывно течёт из носа. Установлено, что у полностью вакцинированных людей ринорея при заражении коронавирусом встречается чаще. Таковы данные на основе специального мобильного приложения, исследующего вирус и его симптомы у множества пользователей. Теперь насморк считается одним из самых явных признаков COVID-19 у 83% пользователей мобильного приложения, заразившихся коронавирусом и прошедших через вакцинацию.К слову, насморк - это ещё и признак гриппа и простуды, так что при его наличии довольно сложно определить, с чем человек столкнулся. Вероятность того, что вы заразились коронавирусом, зависит от степени распространённости этого заболевания. При высоких показателях заражения ковидом населения высока вероятность того, что ваш насморк связан именно с коронавирусом. В случае сомнения лучше всего пройти через тест. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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