Апатия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера
Тонким, неочевидным симптомом болезни Альцгеймера может быть безразличие к разным аспектам жизни, включая личную гигиену.
Болезнь Альцгеймера является распространенной формой деменции и во многих случаях заметить ее можно достаточно легко. Пострадавший человек демонстрирует характерные проблемы с памятью, перестает ориентироваться в хорошо знакомых ему местах, теряет способность логически мыслить. Но эти симптомы, как правило, проявляются на поздних стадиях заболевания, в то время как ранние признаки недуга часто бывают более тонкими и менее очевидными, чтобы подозревать патологию.
По данным издания Prevention, одним из ранних симптомов болезни Альцгеймера является апатия – состояние, для которого характерная потеря интереса к разным сторонам жизни, а также безразличие к личной гигиене и своему внешнему виду.
«Одним из очень ранних сигналов этого заболевания является понемногу растущее безразличие к родственникам, детям из круга семьи, домашним животным», - заявиа в интервью Prevention профессор неврологии Гарвардской медицинской школы Дорен М. Ренц.
Также, добавила ученый, апатия может распространяться на обыденные вещи: например, человека перестает волновать то, насколько он чистоплотен.
«На ранних стадиях болезни Альцгеймера, когда апатия начинает усиливаться, человек может все меньше беспокоиться о том, как он выглядит, какая на нем одежда или как часто он принимает душ».
Эксперт отметила, что причиной такой апатии может быть то, что передняя часть мозга, называемая лобными долями, повреждается белковыми образованиями – амилоидами. Эта часть мозга отвечает за мотивацию, планирование и последовательность задач. При болезни Альцгеймера амилоиды в лобных долях начинают слипаться, образуя бляшки между нейронами, что нарушает работу этого отдела мозга.
Кроме того, у людей с деменцией могут возникать быстрые перепады настроения, которые со стороны кажутся совершенно беспричинными.
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