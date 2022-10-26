Апатия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера

«Одним из очень ранних сигналов этого заболевания является понемногу растущее безразличие к родственникам, детям из круга семьи, домашним животным», - заявиа в интервью Prevention профессор неврологии Гарвардской медицинской школы Дорен М. Ренц.

«На ранних стадиях болезни Альцгеймера, когда апатия начинает усиливаться, человек может все меньше беспокоиться о том, как он выглядит, какая на нем одежда или как часто он принимает душ».

Болезнь Альцгеймера является распространенной формой деменции и во многих случаях заметить ее можно достаточно легко. Пострадавший человек демонстрирует характерные проблемы с памятью, перестает ориентироваться в хорошо знакомых ему местах, теряет способность логически мыслить. Но эти симптомы, как правило, проявляются на поздних стадиях заболевания, в то время как ранние признаки недуга часто бывают более тонкими и менее очевидными, чтобы подозревать патологию.По данным издания Prevention, одним из ранних симптомов болезни Альцгеймера является апатия – состояние, для которого характерная потеря интереса к разным сторонам жизни, а также безразличие к личной гигиене и своему внешнему виду.Также, добавила ученый, апатия может распространяться на обыденные вещи: например, человека перестает волновать то, насколько он чистоплотен.Эксперт отметила, что причиной такой апатии может быть то, что передняя часть мозга, называемая лобными долями, повреждается белковыми образованиями – амилоидами. Эта часть мозга отвечает за мотивацию, планирование и последовательность задач. При болезни Альцгеймера амилоиды в лобных долях начинают слипаться, образуя бляшки между нейронами, что нарушает работу этого отдела мозга.Кроме того, у людей с деменцией могут возникать быстрые перепады настроения, которые со стороны кажутся совершенно беспричинными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая головная боль может свидетельствовать о кровоизлиянии в мозг.

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