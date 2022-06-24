Кардиолог Сонгуров: мужчины часто склонны к ишемической болезни сердца

«Что такое инфаркт миокарда? Это состояние, которое развивается в результате нарушения кровоснабжения миокарда кислородом. Это дефицит кислорода в сердечной мышце», - добавил Сонгуров.

«Есть факторы развития заболевания, на которые нельзя повлиять, – например, отягощенная наследственность, возраст, гендер. Мужчины подвержены более высокому риску ишемической болезни сердца».