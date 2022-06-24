Кардиолог Сонгуров: мужчины часто склонны к ишемической болезни сердца

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боль в груди у мужчины

Врач кардиолог Рашид Сонгуров заявил в интервью о подверженности представителей мужественного пола такой патологии как ИБС, ишемическая болезнь сердца.

Ишемическая болезнь сердца нередко является предшественницей инфаркта. Причина ее развития – это, как правило, атеросклероз питающих сердце коронарных артерий. В них может начать формироваться бляшка, состоящая из холестерина и других жировых компонентов. Разрастаясь в полости артерии, она способна вызвать ее закупорку – в результате сердце лишается нормального снабжения кровью, что чревато развитием многих сердечных нарушений, включая недостаточность, инфаркт.

Также, заметил кардиолог Сонгуров в комментарии «Известиям», спровоцировать наступление инфаркта миокарда может сгущение крови (коагуляция), спровоцированное наркотическими средствами.

«Что такое инфаркт миокарда? Это состояние, которое развивается в результате нарушения кровоснабжения миокарда кислородом. Это дефицит кислорода в сердечной мышце», - добавил Сонгуров.

Кардиолог заметил, что если в случае инфаркта наступает смерть, как правило, это означает, что состояние человека было осложнено дополнительными проблемами – например, могло произойти развитие тяжелой сердечной недостаточности, или возник разрыв стенок сердца.

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Также Сонгуров проинформировал, что хотя здоровье сердца можно укреплять и поддерживать разными способами, существуют такие факторы сердечных проблем, на которые влиять крайне трудно, практически невозможно. В частности, мужчины часто бывают склонны к ишемической болезни сердца.

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«Есть факторы развития заболевания, на которые нельзя повлиять, – например, отягощенная наследственность, возраст, гендер. Мужчины подвержены более высокому риску ишемической болезни сердца».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться сердечная недостаточность.
Рашид Сонгуров
Рашид Сонгуров
Здоровье
врач-кардиолог
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