Вино спровоцировало рост случаев рака печени

В последние годы и даже десятилетия активно публикуются результаты исследований о пользе умеренного употребления алкоголя. И чаще всего, наиболее полезной его разновидностью называют именно вино, которое содержит полифенолы, действительно являющиеся антиоксидантами. Даже в голливудских фильмах и книгах образ современного человека с бокалом вина стал чем-то вроде нормы. Эта культура очень распространилась в среднем классе, но эксперты считают, что именно она и стала причиной всплеска случаев рака печени и смертности.Цифры показывают, что за последние десятилетия количество заболевших раком печени только на территории Великобритании выросло на 40%. Двумя основными факторами риска этого заболевания являются употребление слишком большого количества алкоголя и избыточный вес. Отметим, что рак печени довольно долго протекает без симптомов, а когда его выявляют, то болезнь уже оказывается запущенной.При этом общее употребление алкоголя в Англии за тот же самый период снизилось, но самые высокие показатели увлечения спиртными напитками отмечаются среди людей старше 65, которые наиболее сильно и подвержены риску этого рака. Пятая их часть всё ещё употребляет алкоголь большую часть дней недели. Рост заболеваемости раком печени - это тревожная статистика, и эксперты призывают изменить нездоровую популярность алкоголя в сознании общества. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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