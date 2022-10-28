Кардиолог Кукарский назвал симптомы вегетососудистой дистонии
Вегетососудистую дистонию (ВСД) характеризует ряд неприятных ощущений, возникающих под влиянием активированных стрессовых гормонов, сообщил врач Александр Кукарский.
Кардиолог Кукарский рассказал в интервью, что возникновение ВСД тесно связано с увеличением в организме концентрации определенных гормонов. Активация этих гормонов является реакцией организма на стресс.
В целом, заметил специалист, вегетососудистую дистонию можно считать комплексом функциональных нарушений – его симптоматику отличают неврологические, кардиологические, легочные характеристики.
Кардиолог Кукарский назвал типичные симптомы вегетососудистой дистонии.
«Человека может беспокоить сильное сердцебиение, повышение артериального давления, тревога, одышка, повышенная потливость, озноб, спазм в горле. Причиной этих симптомов являются гормоны стресса», - отметил врач в комментарии порталу «Новости Тюмени».
Медик добавил, что людям, у которых развивается ВСД, в первую очередь необходимо минимизировать напряжение, вызываемое стрессом. С этой целью нужно ограничить потребление негативной информации и нормализовать режим дня таким образом, чтобы человек мог хорошо питаться, полноценно высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе. Также при вегетососудистой дистонии бывает показана седативная терапия в виде приема успокоительных средств или мелатонина (гормон сна).
«Седативные и снотворные препараты, выписываемые по рецепту, должен назначать только врач. В случае, если лекарства не помогают, не стоит тянуть с обращением к психотерапевту», - резюмировал кардиолог.
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Александр Кукарский
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врач-кардиолог
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