Боли после еды и напитков могут сигнализировать о проблемах со здоровьем

«негативная реакция организма на определенные продукты может сигнализировать о проблемах со здоровьем».

«Тупые ноющие головные боли, боль в глазных яблоках, которые возникают после употребления солений, пива, крепкого чая, кофе».

В интервью диетолога Гинзбурга прозвучало предупреждение о том чтоВ частности, уточнил эксперт, после употребления мяса и наваристых блюд (например, таких как холодец) могут появляться суставные боли. В этом случае возникает подозрение, что человек подвержен подагре – заболеванию, при котором в крови повышается уровень мочевой кислоты, способствуя отложению в суставах ее кристаллов.Кроме того, боль, возникающую после еды, могут провоцировать патологии в ЖКТ. Гинзбург отметил, что конкретизировать проблему можно в зависимости от того на каком именно участке пищеварительного тракта возникает болевой очаг.Также по неблагополучным реакциям организма на пищу и напитки можно узнать о наличии гипертонии. Беседуя с радио Sputnik, врач уточнил , что чувствует при этом человек:Помимо этого, дискомфорт способны взывать жирные продукты, выпечка. Появление боли после их употребления сигнализирует о проблемах с желчным пузырем, поджелудочной железой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяга к мучному и сладкому у мужчин может говорить о нехватке секса.

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