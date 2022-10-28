Боли после еды и напитков могут сигнализировать о проблемах со здоровьем
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о болевых ощущениях, возникающих после приема некоторых продуктов или напитков как сигнал того, что с организмом не все в порядке.
В интервью диетолога Гинзбурга прозвучало предупреждение о том что
«негативная реакция организма на определенные продукты может сигнализировать о проблемах со здоровьем».
В частности, уточнил эксперт, после употребления мяса и наваристых блюд (например, таких как холодец) могут появляться суставные боли. В этом случае возникает подозрение, что человек подвержен подагре – заболеванию, при котором в крови повышается уровень мочевой кислоты, способствуя отложению в суставах ее кристаллов.
Кроме того, боль, возникающую после еды, могут провоцировать патологии в ЖКТ. Гинзбург отметил, что конкретизировать проблему можно в зависимости от того на каком именно участке пищеварительного тракта возникает болевой очаг.
Также по неблагополучным реакциям организма на пищу и напитки можно узнать о наличии гипертонии. Беседуя с радио Sputnik, врач уточнил, что чувствует при этом человек:
«Тупые ноющие головные боли, боль в глазных яблоках, которые возникают после употребления солений, пива, крепкого чая, кофе».
Помимо этого, дискомфорт способны взывать жирные продукты, выпечка. Появление боли после их употребления сигнализирует о проблемах с желчным пузырем, поджелудочной железой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяга к мучному и сладкомуу мужчин может говорить о нехватке секса.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Гинзбург
Здоровье
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
Оставить комментарий