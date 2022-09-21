Известный диетолог Гинзбург назвал снижающий высокое давление напиток
Российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал о какао как о напитке с гипотензивными свойствами.
Известный отечественный эксперт в вопросах здорового питания заявил:
«Какао является снижающим давление напитком».
Гинзбург объяснил, как именно помогает его употребление бороться с гипертонией.
По словам медика, артериальная гипертония (хронически повышенное давление) возникает на фоне обменных тканевых нарушений. В частности, заболеванию способствует метаболический синдром – состояние, при котором в организме повышается уровень воспаления, а также развивается инсулинорезистентность , повышающая риски диабета. В процессе метаболического синдрома синтезируются вещества, вызывающие задержку жидкости – она давит на стенки сосудов, и давление повышается.
Воспрепятствовать этим негативным процессам помогает употребление продуктов, богатых активными противовоспалительными компонентами. Какао входит в их число, и более того, является одним из лучших представителей таких продуктов.
«Если мы употребляем больше продуктов противовоспалительных, то мы нормализуем тканевый обмен, и у нас не только снижается давление, но и улучшается управление гипертонией», - резюмировал Михаил Гинзбург.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем именно полезен выпитый натощак стакан воды.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
Оставить комментарий