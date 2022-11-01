Facebook негативно влияет на психику молодых

Изучив эмоциональное благополучие студентов колледжей, учёные из Тель-Авива обнаружили корреляцию между использованием социальных сетей и различными симптомами, связанными с ухудшением психического здоровья. Аналогичные выводы исследователи получали и раньше, но было сложно установить, являются ли причиной ухудшения психики именно социальные сети. Сейчас применялся новый метод исследования, который позволил получить данные, подтверждающие негативное влияние Facebook на психику американских студентов.Эти данные охватывали ещё период первоначального возникновения Facebook в 2004 году и до того времени, как он покорил весь интернет. Изначально Facebook был доступен только для студентов Гарварда, имевших его электронную почту. Позднее он распространился на другие колледжи в США и за их пределами, став общедоступной сетью в сентябре 2006 года. Исследователи смогли проанализировать влияние использования социальных сетей, сравнив ВУЗы, имевшие доступ к платформам, и те, кто его не получил.Оказалось, что это сравнение зафиксировало рост числа студентов, сообщающих о тяжелой депрессии и тревожности. За последние 15 лет психическое здоровье подростков и молодых людей в США значительно ухудшилось. При изучении потенциальных механизмов этого выдвинута гипотеза, что неблагоприятные социальные сравнения могут объяснить то, почему студенты страдают от негативных последствий. А социальные сети - это как раз и есть платформы, где молодые люди постоянно сравнивают себя с другими. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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