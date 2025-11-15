Газированные напитки являются главными виновниками свертывания крови — сколько безопасно?
Ваш любимый напиток может перегрузить ваши артерии из-за содержания в нем сахара.
Хотя сгустки крови могут образовываться в ответ на травму, не все сгустки крови возникают с добрыми намерениями. К сожалению, то, что вы пьете и едите из бокалов или бумажных стаканов, может запускать процессы, ведущие к гелеобразным комкам.
Свертывание крови имеет решающее значение для предотвращения чрезмерного кровотечения, но это приглашение не распространяется на все сгустки.
Если гелеобразные сгустки блокируют ваши вены или артерии, сгустки крови могут вызвать опасные для жизни проблемы, начиная от сердечных приступов и заканчивая инсультами. Что еще хуже, ваш любимый напиток может заложить основу для процессов, которые могут привести к образованию этих опасных тромбов.
"Сочетаете ли вы свой газированный напиток с едой или пьете его просто для утоления жажды. Вы должны следить за тем, сколько вы в конечном итоге выпиваете", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Сладкие напитки разного цвета являются «злейшими виновниками» свертывания крови. Причина, по которой такие напитки, как кола и чай со льдом, так вредны, заключается в содержании в них «чистого сахара».
«Употребление большого количества сладкой пищи может увеличить количество холестерина, вырабатываемого печенью. Это один из способов, которым сахар может увеличить риск атеросклероза. Потребление сахара также вызывает сильное воспаление и окислительный стресс — это необходимые ингредиенты для укрепления стенок артерий и увеличения риска их разрыва».Постоянный высокий уровень сахара в крови также может нарушать работу тромбоцитов. Тромбоциты — это компоненты крови, которые помогают ей свертываться.
Высокий уровень сахара в крови может увеличить активацию и агрегацию тромбоцитов, что приводит к увеличению свертываемости.
Оставить комментарий