Газированные напитки являются главными виновниками свертывания крови — сколько безопасно?

"Сочетаете ли вы свой газированный напиток с едой или пьете его просто для утоления жажды. Вы должны следить за тем, сколько вы в конечном итоге выпиваете", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Употребление большого количества сладкой пищи может увеличить количество холестерина, вырабатываемого печенью. Это один из способов, которым сахар может увеличить риск атеросклероза. Потребление сахара также вызывает сильное воспаление и окислительный стресс — это необходимые ингредиенты для укрепления стенок артерий и увеличения риска их разрыва».