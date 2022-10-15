Нутрициолог Строков: люди недооценивают вред чипсов - приводят к смертельным тромбам

«Люди недооценивают вред чипсов. Подсолнечное и рапсовое масла являются проблемными ингредиентами, так как картофельные чипсы запекаются или жарятся в них. Эти масла содержат (полиненасыщенные) жирные кислоты, которые являются летучими — они чувствительны к температуре. Высокие температуры могут вызвать мутации в структуре жирных кислот, содержащихся в маслах», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Они очень реактивны, воспалительны и повреждают клетки организма».

Сгустки крови могут заложить основу для серьезных осложнений со здоровьем, если они не растворяются естественным путем, поэтому крайне важно свести к минимуму риск их развития. К сожалению, то, что вы вводите в свое тело, может вызвать образование гелеобразных комков.Хотя свертывание крови необходимо для остановки поврежденных кровеносных сосудов от чрезмерного кровотечения, не все сгустки следует приветствовать. Если сгустки блокируют ваши вены или артерии, сгустки крови могут вызвать опасные для жизни проблемы, включая сердечные приступы и инсульты.Что еще хуже, ваши любимые чипсы могут стать основой для процесса, который может привести к образованию этих опасных тромбов. С каждым укусом, наполненным вашим любимым вкусом, неудивительно, что чипсы стали популярной закуской.На химическом уровне жирные кислоты в основном окисляются из-за потери электронов. Этот процесс создает вещества, называемые свободными радикалами, которые неизбежно потребляются вместе с маслом на чипсах.Перекус чипсами также приводит к накоплению окисленного «плохого» холестерина, также известного как ЛПНП, в стенках артерий.Ранее МедикФорум писал о главном признаке артрита рук.

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