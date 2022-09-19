Сгустки крови: алкоголь увеличивает риск свертывания крови после двух порций

12 унций пива, это примерно одна бутылка

5 унций вина или небольшой бокал

1,5 унции крепкого алкоголя или одна рюмка

"Алкоголь «усугубляет» проблемы со свертываемостью крови с помощью нескольких механизмов, одним из которых является повышение уровня тромбоцитов в крови. Чрезмерное употребление популярного напитка повышает количество тромбоцитов в крови", - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.

«Алкоголь активирует тромбоциты, а это означает, что они с большей вероятностью начнут образовывать сгустки. Долговременное чрезмерное употребление алкоголя вызывает долговременную последовательную активацию тромбоцитов».