Сгустки крови: алкоголь увеличивает риск свертывания крови после двух порций
Употребление более двух порций популярного напитка в день может повысить риск образования тромбов.
Хотя сгустки крови имеют решающее значение для предотвращения чрезмерного кровотечения при травмах, гелеобразные сгустки иногда образуются без веской причины. Если этот тип сгустка не растворяется, это может нанести вред вашему здоровью. К сожалению, выбор еды и напитков может сыграть свою роль в этом процессе.
Из-за вредного характера сгустков крайне важно свести к минимуму риск их образования. Помимо естественной реакции вашего организма на кровотечение, сгустки крови также могут образовываться в ответ на определенные напитки, включая алкоголь.
В то время как большинство людей время от времени наслаждаются бокалом вина или пинтой пива, врач предупреждает, что употребление более двух порций алкоголя в день может повысить риск образования опасных тромбов.
Одна порция алкоголя определяется как:
- 12 унций пива, это примерно одна бутылка
- 5 унций вина или небольшой бокал
- 1,5 унции крепкого алкоголя или одна рюмка
"Алкоголь «усугубляет» проблемы со свертываемостью крови с помощью нескольких механизмов, одним из которых является повышение уровня тромбоцитов в крови. Чрезмерное употребление популярного напитка повышает количество тромбоцитов в крови", - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.
Это увеличение повышает вероятность того, что крупные клетки случайным образом образуют кровяной сгусток.
«Алкоголь активирует тромбоциты, а это означает, что они с большей вероятностью начнут образовывать сгустки. Долговременное чрезмерное употребление алкоголя вызывает долговременную последовательную активацию тромбоцитов».
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