Причиной цирроза печени может быть совсем не алкоголь
Развитие цирроза печени далеко не всегда является следствием злоупотребления алкоголя, констатирует доктор медицины, процессор Елена Малышева.
Известный российский «теледоктор» Елена Малышева назвала мифом утверждение о том, что цирроз печени может быт только у пьющих людей. Врач отметила, что в современных условиях злоупотребление алкоголем статистически не является ключевым фактором развития смертельно опасного заболевания печени.
«Алкоголь не является основной причиной развития цирроза печени», - заявила Елена Малышева.
По словам специалиста, наиболее часто к развитию цирроза в наши дни ведет ожирение, ассоциированное с нездоровым питанием и малоподвижностью. В тех случаях, когда печень подвергается жировому гепатозу, в ее ткани возрастает концентрация жировых компонентов, что повышает вероятность возникновения воспаления. При воспалительном процессе печень утрачивает свойство регенерировать поврежденные клетки и своевременно освобождаться от токсинов. В результате она грубеет и твердеет, становится подверженной рубцеванию. Возникает фиброз, который под влияние неблагоприятных обстоятельств переходит в патологическую стадию, являющуюся необратимой, – цирроз.
«В холодное время года люди начинают меньше двигаться и есть больше калорийной пищи. Это негативно сказывается на печени и становится причиной жировой дистрофии органа», - предупредила Елена Малышева.
Врач призвала к соблюдению здоровых привычек ради сохранения печени в форме.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом нездоровой печениможет быть обильное выпадение волос.
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Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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