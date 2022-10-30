Причиной цирроза печени может быть совсем не алкоголь

«Алкоголь не является основной причиной развития цирроза печени», - заявила Елена Малышева.

«В холодное время года люди начинают меньше двигаться и есть больше калорийной пищи. Это негативно сказывается на печени и становится причиной жировой дистрофии органа», - предупредила Елена Малышева.

Известный российский «теледоктор» Елена Малышева назвала мифом утверждение о том, что цирроз печени может быт только у пьющих людей. Врач отметила, что в современных условиях злоупотребление алкоголем статистически не является ключевым фактором развития смертельно опасного заболевания печени.По словам специалиста, наиболее часто к развитию цирроза в наши дни ведет ожирение, ассоциированное с нездоровым питанием и малоподвижностью. В тех случаях, когда печень подвергается жировому гепатозу, в ее ткани возрастает концентрация жировых компонентов, что повышает вероятность возникновения воспаления. При воспалительном процессе печень утрачивает свойство регенерировать поврежденные клетки и своевременно освобождаться от токсинов. В результате она грубеет и твердеет, становится подверженной рубцеванию. Возникает фиброз, который под влияние неблагоприятных обстоятельств переходит в патологическую стадию, являющуюся необратимой, – цирроз.Врач призвала к соблюдению здоровых привычек ради сохранения печени в форме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом нездоровой печени может быть обильное выпадение волос.

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