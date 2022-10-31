Почему женщина теряет волосы

Выпадение волос бывает крайне неприятным, и есть ряд причин, которые затрагивают женщин. После менопаузы мы теряем некоторое количество волос из-за снижения уровня эстрогена. Волосы истончаются, и наиболее заметно это в возрасте 50 или 60 лет. С толщиной волос тесно связан уровень железа. И при дефиците этого минерала может начаться выпадение, но показатели железа легко проверяет врач по дополнительным анализам крови. Уровень железа снижается из-за диеты или в результате анемии.Другой распространенной причиной выпадения волос может быть недостаточная активность щитовидной железы, которая вызывает ряд симптомов вроде усталости, увеличения веса и запоров. Опять же это проверяется с помощью анализов крови. Выпадение волос обычно не вызывает боли в коже головы, но если они у вас появились, то это может быть связано с состоянием самой кожи.К примеру, при грибковом заболевании кожи головы, при стригущем лишае или других болезненных состояниях вроде псориаза может наблюдаться выпадение волос. Попросите своего врача общей практики ещё раз внимательно вас осмотреть. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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