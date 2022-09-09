Эксперт назвала причины выпадения волос

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волосы

Осенью проблема выпадения волос особенно актуальна. Врач Наталья Кондакова перечислила основные причины «волосопада».

Волосы выпадают в любом случае, это естественный процесс. Суточная норма — примерно 100 волосинок в день. Понятное дело, что никто не будет пересчитывать их поштучно. Но в целом сориентироваться можно.

К примеру, целый клок в душе после мытья головы — повод насторожиться, а вот отдельные волосинки на подушке после сна — норма.

«Чрезмерное выпадение волос — это диагностический признак. Организм нам показывает: со мной что-то не так», — говорит эксперт.

Для организма волосы — это ненужный балласт, и когда резервов для жизнеобеспечения важных органов не хватает, балласт сбрасывается.

Почему же не хватает резервов? Потому что есть дефициты. Чаще всего это нехватка железа, но в анализах смотрим ферритин (депо железа в организме) и гемоглобин (не менее 125 г/л).

Из-за нехватки железа ухудшается кровоснабжение тканей головы, волосяные луковицы недополучают питание.

Также спровоцировать выпадение волос может нехватка таких элементов, как кремний и цинк.

Еще одна популярная причина облысения — сбои в работе щитовидной железы. Чтобы проверить работу щитовидки, сдаем анализ крови на ТТГ, Т3 и Т4.

Названы самые типовые причины выпадения волос


Негативно на состояние наших волос влияет стресс, особенно если он не прекращается. Все запасы и резервы организма уходят на производство гормона стресса — кортизола.

Специалист перечислила частые причины выпадения волос у женщин


Выпадение волос также может быть следствием перенесенного инфекционного заболевания, например, коронавируса. Ресурсы в этом случае идут на восстановление организма, волосам достается по остаточному принципу.
Наталья Кондакова
Наталья Кондакова
Здоровье
Терапевт, натуропат
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Эндокринолог назвала причины выпадения волос
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Теги : Наталья Кондакова, выпадение волос, дефицит железа