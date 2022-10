Геймеры чаще ведут себя агрессивно

Если человек проводит много времени за такими играми, как Call of Duty, он может быть более склонен к опасному социальному поведению. Учёные опросили свыше 1 000 американских геймеров на предмет их убеждений и личностных качеств, а также уровня слияния идентичности с другими геймерами. Это психологический феномен, который вызывает глубокое чувство принадлежности к группе или делу, он особенно распространён среди геймеров.Исследователи обнаружили связь между слиянием идентичностей и множеством нежелательных психологических черт, включая сексизм, расизм и недавнее агрессивное поведение. Исследование также показало, что определенные игровые сообщества вроде Call of Duty могут побуждать сильно сплоченных игроков к антисоциальным тенденциям больше других.Учёные из вашингтонской некоммерческой организации Take This поведали, что в мире растет обеспокоенность способностями онлайн-платформы стать рассадником экстремистских идеологий. Исследователи сосредоточились на потенциальной роли слияния идентичностей в деле радикализации видеоигр. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

