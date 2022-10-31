Желающим прожить более 90 требуется оптимизм

Когда люди думают о долголетие и его факторах, то, в основном, вспоминается диета и физические нагрузки, а также хорошие гены. Но исследование показало, что мысли и чувства человека также играют важную роль. Особенно в том случае, если этот человек мечтает перейти на десятый десяток. Набравшие наибольшее количество баллов по шкале оптимизма в ходе опроса люди с большей вероятностью доживали до 90 лет, по сравнению с теми, кто являлся наименее оптимистичным.25% наиболее позитивно настроенных людей имели вероятность прожить свыше 90 на 10% большую, чем 25% наименее позитивных. Правда, исследование было наблюдательным, то есть оно не объясняло причины этой связи, а лишь фиксировало их. Однако в прошлом исследования показывали, что оптимизм может дать несколько конкретных физиологических преимуществ, позволяющих компенсировать различные болезни.К примеру, оптимисты лучше спят, испытывают меньше стресса, имеют более здоровые привычки. В результате, у них, как правило, оказывается более прочной сердечно-сосудистая система и иммунитет. А в 2018 году было установлено, что оптимисты ещё и чаще питаются правильно, ведут активный образ жизни и меньше курят. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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