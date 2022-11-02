Остановка сердца и сердечный приступ – это разные состояния: симптомы

«Человек с сердечным приступом, может чувствовать боль, давление и жжение в груди, но обычно в это время находится в сознании», - отметила Панова.

Боль с левой стороны, которая иррадиирует в руку, плечо, челюсть.

Сильная слабость.

Потливость.

Беспокойство, паника, страх смерти.

«При остановке сердца мозгу не хватает кислорода, и человек теряет сознание» - почеркнула специалист.

Человек без сознания или не отвечает.

Кожа бледная, холодная, липкая.

Дыхание отсутствует или кажется неестественным.

Губы и ногти синеют.

Мышцы тела становятся обмякшими.

В беседе с «МедикФорум» варч-кардиолог Анна Панова объяснила, что в обстоятельствах сердечного приступа миокард внезапно испытывает недостаток кислорода и питательных веществ вследствие закупорки одной из коронарных артерий.По словам медика, в этом случае нужно немедленно вызвать скорую помощь. Пострадавшего человека следует усадить, чтобы он немного расслабился, отдохнул в ожидании врачей.Другие возможные симптомы сердечного приступаЧто касается остановки сердца, в этом состоянии сердечная мышца человека перестает качать кровь по всему телу – это может произойти из-за перенесенного сердечного приступа.Симптомы остановки сердца.Пострадавшему нужно незамедлительно вызвать помощь. Кроме того, полезно знать, как выполняется сердечно-легочная реанимация. В ситуации остановки сердца это может спасти человеку жизнь.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах сотрясения мозга , которое можно получить и без удара по голове.

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