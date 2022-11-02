Остановка сердца и сердечный приступ – это разные состояния: симптомы
В чем разница между остановкой сердца и сердечным приступом?
В беседе с «МедикФорум» варч-кардиолог Анна Панова объяснила, что в обстоятельствах сердечного приступа миокард внезапно испытывает недостаток кислорода и питательных веществ вследствие закупорки одной из коронарных артерий.
«Человек с сердечным приступом, может чувствовать боль, давление и жжение в груди, но обычно в это время находится в сознании», - отметила Панова.
По словам медика, в этом случае нужно немедленно вызвать скорую помощь. Пострадавшего человека следует усадить, чтобы он немного расслабился, отдохнул в ожидании врачей.
Другие возможные симптомы сердечного приступа
- Боль с левой стороны, которая иррадиирует в руку, плечо, челюсть.
- Сильная слабость.
- Потливость.
- Беспокойство, паника, страх смерти.
«При остановке сердца мозгу не хватает кислорода, и человек теряет сознание» - почеркнула специалист.
Симптомы остановки сердца.
- Человек без сознания или не отвечает.
- Кожа бледная, холодная, липкая.
- Дыхание отсутствует или кажется неестественным.
- Губы и ногти синеют.
- Мышцы тела становятся обмякшими.
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