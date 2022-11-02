Остановка сердца и сердечный приступ – это разные состояния: симптомы

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боль в груди

В чем разница между остановкой сердца и сердечным приступом?

В беседе с «МедикФорум» варч-кардиолог Анна Панова объяснила, что в обстоятельствах сердечного приступа миокард внезапно испытывает недостаток кислорода и питательных веществ вследствие закупорки одной из коронарных артерий.

«Человек с сердечным приступом, может чувствовать боль, давление и жжение в груди, но обычно в это время находится в сознании», - отметила Панова.

По словам медика, в этом случае нужно немедленно вызвать скорую помощь. Пострадавшего человека следует усадить, чтобы он немного расслабился, отдохнул в ожидании врачей.

Другие возможные симптомы сердечного приступа
  • Боль с левой стороны, которая иррадиирует в руку, плечо, челюсть.
  • Сильная слабость.
  • Потливость.
  • Беспокойство, паника, страх смерти.
Что касается остановки сердца, в этом состоянии сердечная мышца человека перестает качать кровь по всему телу – это может произойти из-за перенесенного сердечного приступа.

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«При остановке сердца мозгу не хватает кислорода, и человек теряет сознание» - почеркнула специалист.

Симптомы остановки сердца.
  • Человек без сознания или не отвечает.
  • Кожа бледная, холодная, липкая.
  • Дыхание отсутствует или кажется неестественным.
  • Губы и ногти синеют.
  • Мышцы тела становятся обмякшими.
Пострадавшему нужно незамедлительно вызвать помощь. Кроме того, полезно знать, как выполняется сердечно-легочная реанимация. В ситуации остановки сердца это может спасти человеку жизнь.

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