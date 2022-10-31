Сотрясение мозга можно получить без удара по голове: его симптомы
Сотрясение мозга не всегда вызывается прямым ударом по голове. Это также может произойти в результате хлыстовой травмы головы или шеи, то есть, резкого движения.
Многие знают, что ухудшение самочувствия после удара головой может указывать на сотрясение головного мозга, но заполучить его человек рискует не только из-за удара или столкновения головой. Например, во время автомобильной аварии или при неудачном падении возможна хлыстовая травма головы или шеи, когда мозг фактически ударяется о внутреннюю поверхность черепа. При этом пострадавший человек может сначала не заметить никаких симптомов, особенно если находится в состоянии волнения и в его крови повышен адреналин.
Иногда может пройти несколько часов или даже дней, прежде чем пострадавший поймет, что у него сотрясение мозга. Некоторые симптомы могут не проявляться до трех недель, об этом в беседе с «МедикФорум» сказал врач-невролог Вячеслав Пан.
Специалист подчеркнул: после любой травмы головы нужно быть особенно внимательным к проявлению следующих симптомов.
Эмоциональное состояние. Сотрясение мозга может повлиять на настроение, затрагивая лимбическую систему, отвечающую за эмоции: человек может чувствовать себя подавленным, печальным, или более раздражительным, вспыльчивым.
Нарушения сна. Сотрясение мозга может вызывать состояние усталости, но при этом способствовать проблемам с засыпанием. Такое возможно, когда в результате травмы развивается гиперактивность мозга: бессонница из-за этого может преследовать человека еще в течение двух недель. Но также могут возникать обратное нарушение, ведущее к чрезмерному сну.
Покалывание в конечностях и другие признаки. Врач-невролог прокомментировал, что травма головного мозга может вызвать изменение сенсорного восприятия и привести к появлению симптомов невропатии, например, покалыванию, онемению в руках.
Помимо этого, вероятны головокружение, утомляемость, ощущение тумана, а также трудности с концентрацией внимания.
Специалист предупредил, что заранее предсказать последствия сотрясения мозга бывает очень трудно. Поэтому в случае травмы нужно обращаться за медицинской помощью: медработники смогут наиболее точно определить серьезность проблемы. При повреждении головного мозга может возникнуть кровотечение или отек. В их случае нужно остерегаться кровянистых выделений из ушей, сильных головных болей, потери равновесия и невнятной речи.
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