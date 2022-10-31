Сотрясение мозга можно получить без удара по голове: его симптомы

Многие знают, что ухудшение самочувствия после удара головой может указывать на сотрясение головного мозга, но заполучить его человек рискует не только из-за удара или столкновения головой. Например, во время автомобильной аварии или при неудачном падении возможна хлыстовая травма головы или шеи, когда мозг фактически ударяется о внутреннюю поверхность черепа. При этом пострадавший человек может сначала не заметить никаких симптомов, особенно если находится в состоянии волнения и в его крови повышен адреналин.Иногда может пройти несколько часов или даже дней, прежде чем пострадавший поймет, что у него сотрясение мозга. Некоторые симптомы могут не проявляться до трех недель, об этом в беседе с «МедикФорум» сказал врач-невролог Вячеслав Пан.Специалист подчеркнул: после любой травмы головы нужно быть особенно внимательным к проявлению следующих симптомов.Сотрясение мозга может повлиять на настроение, затрагивая лимбическую систему, отвечающую за эмоции: человек может чувствовать себя подавленным, печальным, или более раздражительным, вспыльчивым.Сотрясение мозга может вызывать состояние усталости, но при этом способствовать проблемам с засыпанием. Такое возможно, когда в результате травмы развивается гиперактивность мозга: бессонница из-за этого может преследовать человека еще в течение двух недель. Но также могут возникать обратное нарушение, ведущее к чрезмерному сну.Врач-невролог прокомментировал, что травма головного мозга может вызвать изменение сенсорного восприятия и привести к появлению симптомов невропатии, например, покалыванию, онемению в руках.Помимо этого, вероятны головокружение, утомляемость, ощущение тумана, а также трудности с концентрацией внимания.Специалист предупредил, что заранее предсказать последствия сотрясения мозга бывает очень трудно. Поэтому в случае травмы нужно обращаться за медицинской помощью: медработники смогут наиболее точно определить серьезность проблемы. При повреждении головного мозга может возникнуть кровотечение или отек. В их случае нужно остерегаться кровянистых выделений из ушей, сильных головных болей, потери равновесия и невнятной речи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятный запах изо рта может быть одним из признаков интоксикации печени.

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