В Роспотребнадзоре заявили о замене коронавируса другими возбудителями

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руки в перчатках держат ампулу

По словам эксперта Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, коронавирус перестал быть инфекцией номер один, его начали заменять возбудители других заболеваний.

В комментарии Пшеничной прозвучало напоминание о том, что в течение двух лет доминирующей респираторной вирусной инфекцией был COVID-19. Об этом сообщает «Москва 24» с ссылкой на ТАСС.

«Сейчас пандемия понемногу отступает, и коронавирус уступает место другим возбудителям. В частности, участились случаи респираторно-синцитиальной инфекции», – сообщила представитель Роспотребнадзора.

Среди россиян, по данным Натальи Пшеничной, наиболее часто заболевания возникают под воздействием риновирусов и пневмовирусов. Кроме того, возможной эксперт считает ситуацию, когда на подъем респираторно-синцитиальной инфекции дополнительно наслоится массовая заболеваемость гриппом.

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Специалист посоветовала в непростой период роста случаев ОРВИ по возможности избегать многолюдных мест. Кроме того, важно следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил. Другим важным аспектом Пшеничная назвала наличие прививок – от коронавируса, гриппа.

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Наталья Пшеничная
Наталья Пшеничная
Здоровье
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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Теги : коронавирус, сезонные инфекции, Наталья Пшеничная