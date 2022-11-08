В Роспотребнадзоре заявили о замене коронавируса другими возбудителями

«Сейчас пандемия понемногу отступает, и коронавирус уступает место другим возбудителям. В частности, участились случаи респираторно-синцитиальной инфекции», – сообщила представитель Роспотребнадзора.

В комментарии Пшеничной прозвучало напоминание о том, что в течение двух лет доминирующей респираторной вирусной инфекцией был COVID-19. Об этом сообщает «Москва 24» с ссылкой на ТАСС.Среди россиян, по данным Натальи Пшеничной, наиболее часто заболевания возникают под воздействием риновирусов и пневмовирусов. Кроме того, возможной эксперт считает ситуацию, когда на подъем респираторно-синцитиальной инфекции дополнительно наслоится массовая заболеваемость гриппом.Специалист посоветовала в непростой период роста случаев ОРВИ по возможности избегать многолюдных мест. Кроме того, важно следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил. Другим важным аспектом Пшеничная назвала наличие прививок – от коронавируса, гриппа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на грани смерти люди переживаю т уникальный сознательный опыт.

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