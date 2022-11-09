Кардиолог Васильев назвал четыре симптома для обращения к врачу

«Боль связана с физической нагрузкой – проявляется или нарастает, когда человек быстро идет, поднимается по лестнице, занимается спортом. Нарастающая боль, вынуждает прекращать свою деятельность», - сообщил кардиолог Лайфу.

«Если одышка появляется в покое, при выполнении каких-то простых бытовых процедур, например при завязывании шнурков, при одевании, – то чаще всего это клинический признак сердечной недостаточности», - проинформировал кардиолог.

В интервью кардиолога Сергея Васильева были названы четыре симптома возможных проблем с сердцем.Одним из них являются, заметил специалист. Васильев охарактеризовал сердечную боль следующим образом.Васильев добавил, что боль, связанная с сердечной патологией, не зависит от расположения тела. Можно принимать комфортные позы, она от этого не прекратится.Еще один серьезный повод для обращения к врачу –, обусловленные нарушением сердечного ритма. Люди ощущают их в виде учащенного или, наоборот, замедленного сердцебиения, трепыхания, проскоков. Также следует проверить сердечно-сосудистую систему при возникновении. Медик уточнил, что это следует сделать, заметив, что одышка возникает даже при небольшом физическом усилии, или что усталость стала появляться при гораздо меньших нагрузках, чем раньшеНаконец, тревожным симптомом является. В том случае, когда тонометр стал регулярно показывать более 140 на 90, нужно записаться на прием к терапевту – возможно, понадобится лечение гипертонической болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стенокардия может возникнуть как предупреждающий признак инфаркта за 10 лет до него.

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