Стенокардия может стать предупреждающим признаком инфаркта за 10 лет до него

Многим кажется, что инфаркт – это внезапное и фатальное событие. Кажется, только что человек был в полном порядке, но вот его уже срочно везут в больницу. Однако в реальности у сердечного приступа бывают предпосылки, и предупреждающие признаки могут появляться за месяцы, если не за годы до события.Согласно данным исследования, которые опубликовал Journal of the American Heart Association (Журнал Американской кардиологической ассоциации), стенокардия может предшествовать инфаркту на срок до десяти лет.Стенокардия подразумевает дискомфорт и боль в груди, она часто описывается пациентами как сдавливание, тяжесть, стеснение в груди. Исследователями были проанализированы данные врачей общей практики, больниц и смертей за период с 2002 по 2018 год, касавшиеся более чем полумиллиона взрослых человек без предшествующей истории боли в груди или сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ показал, что у пациентов, столкнувшихся со стенокардией, сердечного приступа был повышен на 15% в течение первого года, а затем продолжал повышаться в течение 10 лет.По мнению исследователей, более пристальное внимание к пациентам с необъяснимой болью в груди может помочь уменьшить будущие сердечные приступы. По их словам, использование неинвазивных методов исследования, таких как рентген сердца, могут помочь выявить у таких пациентов ранние признаки инфаркта. Ученые констатируют, что боль в груди является частой причиной обращения к врачу, но во многих случаях пациенты не получают конкретного диагноза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на атаксию, которая говорит о заболевании мозга.

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