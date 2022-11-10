Терапевт Кобозева рассказала об изменениях с лицом при разных заболеваниях

«Желтушный цвет кожи и слизистых глаз может говорить о проблемах с печенью или желчным пузырем. Болезненно бедная кожа свидетельствует об анемии, нехватке кислорода и заболеваниях сердца», - проинформировала терапевт.

«Отечное, бледное лицо с равнодушным взглядом может быть следствием венозного застоя при частых приступах удушья или кашля», - дополнила медик.

По словам терапевта Алины Кобозевой, при разных заболеваниях можно заметить некоторые изменения с лицом. Беседуя с порталом «Доктор Питер», специалист отметила , что из-за возникших патологий в организме может измениться цвет кожи.Также, добавила Кобозева, заболевания могут вызывать лицевые отеки. Если отечности подвергается область у глаз или возникает эффект одутловатость лица, это может указывать на почечную недостаточность.Другим изменением с лицом могут стать покраснения или эритемы на носу, скулах и щеках. Так проявляет системная красная волчанка.Кроме того, Кобозева обратила внимание на то, что серьезные нарушения, затрагивающие работу щитовидной железы, способны также менять черты лица. Вдобавок на бровях могут выпадать волоски.Терапевт констатировала, что каждый признак из названных являет серьезным поводом для обращения к специалистам и проверки своего состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что четыре типа напитков ведут к ускоренному внешнему старению.

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