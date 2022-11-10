Губы могут трескаться из-за аутоиммунных заболеваний

В холодный сезон сухие и склонные к трещинам губы нередко оказываются следствием недостаточного употребления жидкости и воздействия погодных условий. Но губы могут трескаться не только из-за сезонной смены образа жизни – иногда подобное нарушение вызывается более серьезными причинами. О том, что сухость губ также может быть признаком основных проблем со здоровьем, рассказала дерматолог Лиза Борг, ее пояснения и рекомендации приводятся в издании The Sun.По словам эксперта, излишне сухая кожа губ может говорить об аллергии на определенные препараты. Если губы стали трескаться на фоне их приема, нужно поговорить с врачом.Дрожжевые инфекции, в том числе молочница полости рта, также могут вызывать повышенную сухость или трещинки. Когда это происходит, губы могут стать белыми, а уголки – красными, зудящими и потрескавшимися.По словам дерматолога Лизы Борг, появление трещин на губах вызывают несколько основных аутоиммунных заболеваний, включая синдром Шегрена. При болезни Шегрена иммунная система атакует железы, вырабатывающие жидкость, что вызывает избыточную сухость.Он возникает при повреждении эпителиальных клеток губ вследствие длительного воздействия солнечных лучей. Данное состояние также может увеличить риск рака кожи.Эксперт подчеркнула, что лучшее лекарство от сухости губ – это употребление жидкости в течение дня, желательно чистой питьевой воды, а не кофе или подслащенных напитков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут возникать ночные судороги в ногах.

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