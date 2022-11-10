«В стрессовой ситуации активируется симпатическая нервная система, в результате чего у человека повышается сердцебиение, расширяются бронхи, сужаются сосуды, растет давление, а гликоген преобразуется в глюкозу», - сообщила Морозова «Аргументам и фактам».

«От проблем с пульсом до инфарктов и инсультов, а также болезни дыхательной системы (особенно бронхиальная астма), болезни ЖКТ, когда самым ярким примером становится язва», - рассказала Морозова о том, что может вызываться психосоматикой.

Специалист объяснила, что способствует появлению у человека психосоматического заболевания. Морозова отметила, что такого рода недуги тесно связаны с негативными эмоциональными состояниями – стрессом, переживаниями, тревожностью, мнительностью, страхом. Сильные эмоции всегда означают, что в организме происходит выработка разных гормонов – это может поддерживать организм или же, наоборот, снижать его защиту от вредителей в окружающей среде.Специалист рассказала, как проявляется психосоматическое заболевание. По словам нейропсихолога, оно развивается в связи с изменениямив организме, происходящими на фоне длительного стресса. У человека могут возникать проблемы с сердечнососудистой системой, ЖКТ, дыхательной системойКроме того, могут возникать состояния, связанные с нарушенной нейрохимией мозга – депрессия, неконтролируемая тревожность, панические атаки, эмоциональная возбудимость, агрессивность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трещины на губах могут возникать из-за аутоиммунных заболеваний

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