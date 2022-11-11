Врач Жданова объяснила опасность удаления волос на теле

«Бритье может привести к шрамам, вросшим волосам и сильному раздражению. Кроме того, оно может стать причиной фолликулита – инфекции, возбудителями которой в том числе являются стафилококки или грибки», - объяснила Жданова, беседуя «Известиями».

«Неправильно выполненная лазерная эпиляция грозит сильными ожогами, образованием ран и шрамов, истощением и преждевременным старением кожи», - дополнила врач.

В интервью Анастасия Жданова рассказала об опасности разных видов удаления волос. В частности, врач прокомментировала возможные риски, связанные с самым популярным методом, – бритьем.Другие способы борьбы с растительностью на теле – например, в виде восковой эпиляция и шугаринга, тоже небезопасны. Медик отметила, что некачественное выполнение этих процедур может вести к травмам, гематомам. Кроме того, то тоже повышает вероятность воспаления, инфекции.Также Жданова высказалась о кремах для депиляции. Специалист констатировала, что их применение может завершиться химическим ожогом, вызвать аллергические реакции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление трещин на языке может означать развитие рака.

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