По трещинам на языке можно заподозрить рак

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язык

Онколог Владимир Полянский констатировал, что раковые опухоли языка могут развиваться с образования трещин.

В своем интервью онколог Полянский сообщил, что рак языка может возникать под воздействием курения, злоупотребления алкоголем, разрушенных зубов.

«Такой тип онкологии чаще всего развивается с образования узелков и трещин на слизистой языка», - отметил врач, беседуя с NEWS.ru

Также, по словам Полянского, заподозрить развитие рака можно по неприятным ощущениям или онемению, возникающим в области его поражения.  Кроме того, настораживать должны стойкие язвочки. Если изъязвления не заживают за семь-десять дней, длятся без признаков заживления значительно дольше, – это требует медицинской проверки.

Еще важно обращать внимание на изменение речи, возникновение эффекта шепелявости.

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Владимир Полянский
Владимир Полянский
Здоровье
врач-онколог
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