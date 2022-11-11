По трещинам на языке можно заподозрить рак

«Такой тип онкологии чаще всего развивается с образования узелков и трещин на слизистой языка», - отметил врач, беседуя с NEWS.ru

В своем интервью онколог Полянский сообщил, что рак языка может возникать под воздействием курения, злоупотребления алкоголем, разрушенных зубов.Также, по словам Полянского, заподозрить развитие рака можно по неприятным ощущениям или онемению, возникающим в области его поражения. Кроме того, настораживать должны стойкие язвочки. Если изъязвления не заживают за семь-десять дней, длятся без признаков заживления значительно дольше, – это требует медицинской проверки.Еще важно обращать внимание на изменение речи, возникновение эффекта шепелявости.Запущенный злокачественный процесс способствует появлению кровоподтеков, крайне неприятному запаху изо рта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что за трещинами на губах иногда скрываются аутоиммунные заболевания

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