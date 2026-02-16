Распространенный признак высокого уровня холестерина "просачивается в ноги"

«Классическим и наиболее распространенным» симптомом ЗПА является боль в ногах. Это может проявляться как боль в определенной области ноги, например, в голени или бедре — в любом месте от ягодицы и бедра до стопы. Слабость и судороги в ногах часто сопровождаются болью», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Что вызывает этот симптом?

«Когда у вас ишемическая болезнь сердца, боль возникает из-за того, что мышца не получает достаточного количества крови для снабжения кислородом и питательными веществами, в которых она нуждается».

Холод в голени или стопе, особенно по сравнению с другой стороной

Онемение или слабость в ногах

Отсутствие пульса или слабый пульс в ногах или стопах

Болезненные спазмы в одном или обоих бедрах, бедрах или икроножных мышцах после определенных действий, таких как ходьба или подъем по лестнице

Блестящая кожа на ногах

Изменение цвета кожи на ногах

Медленный рост ногтей на ногах

Язвы на пальцах ног, ступнях или ногах, которые не заживают

Боль при использовании рук, например, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных задач

Эректильная дисфункция

Выпадение или замедление роста волос на ногах

Высокий уровень холестерина означает, что у вас в крови слишком много холестерина — воскообразного вещества, вырабатываемого в печени. Со временем накопление холестерина может привести к затвердеванию и сужению артерий. Этот процесс известен как заболевание периферических артерий (ЗПА). Когда это происходит, вы можете испытывать ряд симптомов.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья глаз.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.