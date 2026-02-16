Распространенный признак высокого уровня холестерина "просачивается в ноги"
Симптом может быть особенно острым при ходьбе, но может появиться и в состоянии покоя.
Высокий уровень холестерина означает, что у вас в крови слишком много холестерина — воскообразного вещества, вырабатываемого в печени. Со временем накопление холестерина может привести к затвердеванию и сужению артерий. Этот процесс известен как заболевание периферических артерий (ЗПА). Когда это происходит, вы можете испытывать ряд симптомов.
Повышенный холестерин: врач Варфоломеев назвал скрытый знак, который люди ошибочно принимают за старение
«Классическим и наиболее распространенным» симптомом ЗПА является боль в ногах. Это может проявляться как боль в определенной области ноги, например, в голени или бедре — в любом месте от ягодицы и бедра до стопы. Слабость и судороги в ногах часто сопровождаются болью», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Что вызывает этот симптом?
«Когда у вас ишемическая болезнь сердца, боль возникает из-за того, что мышца не получает достаточного количества крови для снабжения кислородом и питательными веществами, в которых она нуждается».
Другие признаки ЗПА включают:
- Холод в голени или стопе, особенно по сравнению с другой стороной
- Онемение или слабость в ногах
- Отсутствие пульса или слабый пульс в ногах или стопах
- Болезненные спазмы в одном или обоих бедрах, бедрах или икроножных мышцах после определенных действий, таких как ходьба или подъем по лестнице
- Блестящая кожа на ногах
- Изменение цвета кожи на ногах
- Медленный рост ногтей на ногах
- Язвы на пальцах ног, ступнях или ногах, которые не заживают
- Боль при использовании рук, например, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных задач
- Эректильная дисфункция
- Выпадение или замедление роста волос на ногах
Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья глаз.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий