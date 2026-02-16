Распространенный признак высокого уровня холестерина "просачивается в ноги"

Симптом может быть особенно острым при ходьбе, но может появиться и в состоянии покоя.


Высокий уровень холестерина означает, что у вас в крови слишком много холестерина — воскообразного вещества, вырабатываемого в печени. Со временем накопление холестерина может привести к затвердеванию и сужению артерий. Этот процесс известен как заболевание периферических артерий (ЗПА). Когда это происходит, вы можете испытывать ряд симптомов.


«Классическим и наиболее распространенным» симптомом ЗПА является боль в ногах. Это может проявляться как боль в определенной области ноги, например, в голени или бедре — в любом месте от ягодицы и бедра до стопы. Слабость и судороги в ногах часто сопровождаются болью», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Что вызывает этот симптом?


«Когда у вас ишемическая болезнь сердца, боль возникает из-за того, что мышца не получает достаточного количества крови для снабжения кислородом и питательными веществами, в которых она нуждается».

Другие признаки ЗПА включают:
  • Холод в голени или стопе, особенно по сравнению с другой стороной
  • Онемение или слабость в ногах
  • Отсутствие пульса или слабый пульс в ногах или стопах
  • Болезненные спазмы в одном или обоих бедрах, бедрах или икроножных мышцах после определенных действий, таких как ходьба или подъем по лестнице
  • Блестящая кожа на ногах
  • Изменение цвета кожи на ногах
  • Медленный рост ногтей на ногах
  • Язвы на пальцах ног, ступнях или ногах, которые не заживают
  • Боль при использовании рук, например, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных задач
  • Эректильная дисфункция
  • Выпадение или замедление роста волос на ногах

