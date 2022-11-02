Медики указали на ошибки при приеме аспирина от болей в сердце

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Использование неподходящих напитков, чтобы запивать таблетки, является одной из распространенных ошибок, допускаемых при бытовом применении лекарств, сообщили врачи.

«Телемедики» Елена Малышева и Герман Гандельман перечислили нередкие ошибки, совершаемые во время приема таблеток аспирина при болях в сердце. Специалисты заметили, что иногда препарат запивают молоком – это грубое нарушение.

«Если запивать таблетку аспирина молоком, то тогда она не подействует», - заявил Герман Гандельман.

Доктор Малышева объяснила, что содержащийся в молоке белок препятствует всасыванию лекарственного вещества. Запивать препарат нужно исключительно водой.

Также медики указали на еще одну частую ошибку – это прием аспирина  наряду с обезболивающими и гормонами. По словам врача Гандельмана сочетание данных препаратов ухудшает состояние слизистой оболочки желудка, делая ее более слабой и подверженной образованию эррозий, язв.

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Другая ошибка – употребление  неподходящих продуктов в тех случаях, когда принимается аспирин. В частности, людям, которые его используют, не следует употреблять чеснок, оливковое масло, имбирь, алкоголь. Сочетание их компонентов с аспирином повышает риск желудочно-кишечного кровотечения, предупредили врачи.

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