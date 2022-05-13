Два телесных ощущения, которые указывают, что холестерин «затвердевает» в артериях
Высокий уровень холестерина означает, что у вас в крови слишком много холестерина — воскообразного вещества, вырабатываемого в печени. Высокий уровень холестерина обычно не вызывает симптомов, но может вызывать осложнения. Одним из самых тяжелых является перемежающаяся хромота — боль или спазмы, вызванные нарушением кровообращения из-за закупорки артерий нижней конечности.
Когда высокий уровень холестерина вызывает этот процесс в ногах или ступнях, он известен как заболевание периферических артерий (PAD). По данным сосудистого центра Калифорнийского университета в Дэвисе, ощущение усталости или жжения в ягодицах, бедрах и/или икрах при ходьбе может сигнализировать о ЗПА.
Факторы риска включают «затвердение и сужение» артерий из-за накопления жировых отложений, таких как холестерин, объясняет орган здравоохранения.
Другие факторы риска включают:
- Возраст
- Курение
- Сахарный диабет
- Избыточный вес или ожирение
- Сидячий образ жизни
- Высокое давление
- Семейная история атеросклероза или хромоты
Как снизить риск осложнений высокого уровня холестерина
Чтобы предотвратить угрозу, которую представляет высокий уровень холестерина, жизненно важно предпринять шаги для его снижения.
Согласно NHS, вы можете узнать, есть ли у вас высокий уровень холестерина, только из анализа крови.
«Ваш врач общей практики может порекомендовать вам пройти обследование, если они считают, что у вас может быть высокий уровень холестерина», — объясняет организация здравоохранения. «Если у вас высокий уровень холестерина, врач или медсестра расскажут вам, как его снизить».
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UC Davis Vascular Center
Здоровье
Сосудистый центр Калифорнийского университета в Дэвисе (США).
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