Два телесных ощущения, которые указывают, что холестерин «затвердевает» в артериях

Возраст

Курение

Сахарный диабет

Избыточный вес или ожирение

Сидячий образ жизни

Высокое давление

Семейная история атеросклероза или хромоты

Как снизить риск осложнений высокого уровня холестерина

«Ваш врач общей практики может порекомендовать вам пройти обследование, если они считают, что у вас может быть высокий уровень холестерина», — объясняет организация здравоохранения. «Если у вас высокий уровень холестерина, врач или медсестра расскажут вам, как его снизить».