Врач назвал выпадение волос одним из последствий переохлаждения

«Холодовая аллергия или холодовая крапивница проявляется зудящими высыпаниями в виде красных пятен в ответ на общее или локальное охлаждение тела. Часто сопровождается нервозностью и слабостью. Может проявляться также холодовым конъюнктивитом или ринитом. Крайние формы этого заболевания могут сопровождаться астматическими приступами и отеком внутренних органов», - проинформировал специалист, отвечая «Газете.Ru».

«Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, выпадение волос, радикулярный синдром, пиелонефрит, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин, при локальном переохлаждении может развиваться миозит», - уточнил Хомяков.

Врач Хомяков напомнил в интервью о существовании «особой формы реакции на холод». В этом случае низкий градус погоды провоцирует появление аллергических симптомов.Медик предупредил, что одним из последствий переохлаждения, негативно влияющего на слизистые оболочки в носу и полости рта, является ослабление иммунитета. В таких обстоятельствах человек подвергается риску заражения циркулирующими респираторными вирусами. Также последствиями переохлаждения могут быть мигрени, выпадение волос, боли в спине и другие нарушения.Врач посоветовал зимой для поддержания организма адекватно питаться. Он отметил, что организм тратит в это время года много энергии на поддержку температуры тела. В рационе поэтому должны присутствовать полезные жирные продукты.Кроме того, будут очень полезными пешие прогулки.Ранее портал MedikForum.ru писал о п ростых привычках , продлевающих жизнь.

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