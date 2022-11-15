Загрязнение воздуха ухудшает работу жизненно важных органов

«Загрязнение воздуха определяется как фактор риска многих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), инфекции нижних дыхательных путей, диабет и рак легких», - проинформировал Lancet.

По приблизительным оценкам, загрязнение воздуха ежегодно вызывает около 9 миллионов смертей в мире. Как пишет авторитетный журнал Lancet, влияние грязного воздуха на человеческое здоровье сопоставимо с нездоровым питанием и курением табака.Ученые констатируют что грязный воздух может влиять практически на каждый орган человеческого тела. Некоторые загрязнители воздуха, который вдыхается людьми, могут проникать в кровоток через легкие. Таким образом потенциально токсичный воздух может ухудшать работу трех жизненно важных органов.Рак легких был наиболее распространенной причиной смерти от рака в 2020 году, на его долю пришлось 1,80 миллиона смертей во всем мире. По оценкам ВОЗ, 36 процентов смертей от рака легких – это случаи, связанные с действием загрязнителей воздуха.ВОЗ констатирует, то загрязнение воздуха увеличивает риск инсульта, который является второй по распространенности причиной смерти во всем мире. Около трети смертей от инсультов ассоциируются с действием на организм загрязненной атмосферы.Можно не курить, не иметь гипертонии или ожирения, – но все равно пострадать от инфаркта. По некоторым исследовательским оценкам, загрязнение воздуха приводит к большему количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, чем многие известные факторы риска, например, курение или диабет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потливость может возникать как симптом опасных заболеваний

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