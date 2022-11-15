Потливость может возникать как симптом опасных заболеваний

«Нередко люди потеют из-за сахарного диабета, особенно когда повышается сахар», - проинформировало издание «Секрет фирмы».

«При лейкозе возникает интенсивное ночное потоотделение, на теле появляются необъяснимые синяки, возникает слабость, падает вес».

За исключением тех случаев, когда потливость является унаследованной особенностью (обычно это становится понятно в подростковом возрасте), она может возникать как симптом опасных заболеваний. Например, как симптом диабета.При заболевании диабетом также можно заметить следующие изменения с организмом: начинает ощущаться повышенная жажда и преувеличенный голод, учащается мочеиспускание, возникает кожный зуд, происходит прибавка в весе или, наоборот, похудение. Если все это наблюдается в дополнение к потоотделению, необходимо посетить врача.Еще одна опасная причина потливости – это гипертиреоз, характеризуемый чрезмерной активностью щитовидной желез и избыточным выделением гормонов. Данное заболевание также приводит к появлению таких симптомов как дрожь в руках, снижение веса при хорошем аппетите, нарушение сердечного ритма (аритмия), бессонница, перепады настроения.Помимо этого, потливость может объясняться неврологическими нарушениями – в частности, наличием эпилепсии. Другой ее опасной причиной является рак.Также потливостью предупреждает о себе сердечный приступ. При инфаркте она возникает вне всякой связи с температурой окружающей среды или физическими нагрузками. Другие его признаки – головокружение, боль в груди, отдающая в разные части левой стороны тела, чувство страха, слабость в ногах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шум в ушах может указывать на опасные патологии.

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