Врач Лацинова назвала аритмию и инсульт среди опасных причин головокружения

«Есть такие головокружения, когда мы резко встаем и у нас потемнело в глазах и закружилась голова. Если похожий симптом есть в пожилом возрасте, то обязательно нужно исключать аритмию. Это опасная патология, она может привести к инфаркту, инсульту и сердечной недостаточности», - предупредила специалист, беседуя с «Москвой 24».

В интервью врача-невролога Анны Лациновой прозвучала информация о двух видах головокружения: системном и несистемном. При системном головокружении у человека возникает ощущение вращения комнаты, при несистемном кажется, что тело покачивает, шатает.Говоря о возможных причинах головокружения, Лацинова назвала одним из них лабиринтит – в этом случае дополнительно нарушается слух. Врач отметила, что лабиринтит повышает риск серьезных осложнений, затрагивающих головной мозг.Опасной причиной головокружения может оказаться инсульт. Но медик уточнила, что этот симптом при инсульте возникает наряду с другими, такими как асимметрия лица или сильная слабость в одной половине тела, нечленораздельная речь.Также головокружению способствует аритмия, нарушение сердечного ритма. Врач Лацинова напомнила, что развитие аритмии тесно связано с сердечно-сосудистыми катастрофами, например, инфарктом.Среди других опасных причин головокружения невролог выделила анемию. Люди с анемией страдают от дефицита железа в крови, что провоцирует несистемные приступы м ощущением потери равновесия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут скрываться за ощущением боли в груди.

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