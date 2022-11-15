Врач Кондрахин назвал заболевания с симптомом в виде боли в груди

«При проблемах с сердцем боль может отдавать в левую руку и лопатку, а также в нижнюю челюсть. В других случаях дискомфорт в груди может означать заболевание органов», - сказал врач «Вечерней Москве».

Врач Кондрахин рассказал в интервью о заболеваниях, которые проявляются таким симптомом как боль в груди. Специалист отметил, что неприятные ощущения в грудине возникают при разных болезнях и нарушениях – не только сердечных.Конечно, боли в груди часто указывают на проблемы кардиологического свойства, согласился эксперт. В случае стенокардии болевые приступы бывают длительными и не проходят, если принимать комфортное для тела положение.Говоря о боли в груди, свойственной инфаркту, Кондрахин отметил, что она не возникает как отдельный симптом, а дополняется другими состояниями. В частности, это могут быть сильная слабость, обильный пот, ощущение страха вплоть до паники.Специалист объяснил, как понять, что возникшая в груди боль связана с кардиологическими проблемами.Кондрахин добавил, что если боль в грудине начинает беспокоить человека возрастом 45 лет, ему в первую очередь нужно проверить сердце.Также эксперт назвал другие заболевания с симптомом в виде боли в груди – это сахарный диабет, патологии позвоночника, невралгия, язва желудка, поражение пищевода, болезни легких.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная температура может возникать у человека как симптом рака.

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