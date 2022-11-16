Больше вреда, чем пользы: пищевые добавки связаны с высоким риском онкологии

Влияние витаминных добавок в течение длительного периода времени.





"Исследователи обнаружили связь между потреблением добавок и повышенным риском развития рака. Ученые не уверены, почему это происходит на молекулярном уровне, но данные показывают, что люди, которые принимают больше пищевых добавок, чем необходимо, имеют более высокий риск развития рака", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Было обнаружено, что добавки не были полезны для их здоровья. Некоторые люди заболевали раком чаще, когда принимали витамины».

«Это не означает, что людям нужно бояться принимать витамины и минералы. Если принимать в правильной дозировке, поливитамины могут быть полезны для вас».

Добавки являются основным продуктом современной аптечки. Кроме того, они все чаще включаются в рацион людей. Эти добавки и витамины бывают всех форм и размеров и предназначены для того, чтобы придать нашему рациону дополнительный импульс. Однако исследования последних лет показали, что чрезмерное потребление может быть проблематичным.Пищевые добавки — это таблетки и порошки, содержащие минералы, травы или другие соединения, которые используются для улучшения и дополнения диеты.Несмотря на эти данные, люди не должны прекращать прием витаминов:Но ничто не заменит хорошую, питательную пищу. Прием дополнительных витаминов и минералов приносит больше вреда, чем пользы.

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