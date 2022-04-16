4 витамина и минерала, прием которых может привести к раку
Витамины и минералы обещают множество преимуществ для здоровья, но лишь немногие из них обладают научно доказанными свойствами. На самом деле, даже их безопасность была поставлена под сомнение, поскольку ряд исследований выявил потенциальный риск развития рака. В частности, четыре добавки могут увеличить вероятность заболевания, если их не принимать в правильной дозе.
В более раннем исследовании, проведенном Тимом Байером, директором по профилактике и борьбе с раком в Онкологическом центре Университета Колорадо, было обнаружено, что ряд добавок может увеличить вероятность рака.
Исследователь, который провел метаанализ 12 испытаний с участием более 300 000 человек, исследовал взаимосвязь между раком и несколькими витаминами, чтобы оценить их защитный эффект.
Анализ показал, что высокие дозы бета-каротина, селена, витамина Е и фолиевой кислоты связаны с повышенным риском развития рака.
Ведущий исследователь сказал, что остается неясным, почему добавки имеют такие побочные эффекты, в отличие от других добавок, включенных в анализ.
Добавки селена
Исследования показывают, что добавки с селеном, принимаемые в более высоких дозах, могут вызывать серьезные побочные эффекты. Хотя связь добавки с раком остается неясной, некоторые исследования показывают, что она может увеличить риск агрессивных и вторичных опухолей. В исследовании, проведенном Онкологическим центром Университета Колорадо, оказалось, что добавка связана с более высоким риском развития рака кожи.
Витамин Е
Некоторые исследования показали, что может существовать связь между витамином Е и повышенным риском рака предстательной железы.
Фолиевая кислота
Имеются смешанные данные, подтверждающие связь между употреблением фолиевой кислоты и повышенным риском рака толстой кишки.
Бета-каротин
Добавки бета-каротина были связаны с повышенным риском рака легких у людей, которые курят или подвергались воздействию асбеста.
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Тим Байерс (Tim Byers)
Здоровье
Врач-онколог, директор по профилактике и борьбе с раком в Онкологическом центре Университета Колорадо.
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