3 витаминные добавки связаны с повышенным риском рака легких
Рак убивает миллионы людей каждый год, несмотря на то, что лучшие умы неустанно работают над поиском лекарства. Однако вы можете изменить риск развития рака, хотя средства для этого не всегда очевидны.
Некоторые способы очевидны: сокращение потребления переработанного мяса и отказ от курения — не проблема. Однако кажущиеся здоровыми решения могут таить в себе скрытые риски для здоровья. Исследования пищевых добавок иллюстрируют это.
Исследование связывает «долгосрочное» использование трех натуральных добавок с повышенным риском рака легких.
Авторы исследовали связь дополнительного приема бета-каротина, ретинола, витамина А, лютеина и ликопина с риском рака легких среди участников.
Что узнали исследователи?
Длительное использование отдельных добавок β-каротина, ретинола и лютеина (но не общей средней дозы за 10 лет) было связано со статистически значимо повышенным риском общего рака легких.
«Было мало доказательств изменения эффекта в зависимости от пола или статуса курения», — прокомментировал исследование онколог Андрей Воробьев эксклюзивно для МедикФорум. «Длительное использование отдельных добавок β-каротина, ретинола и лютеина не рекомендуется для профилактики рака легких, особенно среди курильщиков. Некоторые исследования показали, что прием определенных добавок может увеличить риск развития некоторых видов рака».
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