3 витаминные добавки связаны с повышенным риском рака легких

Что узнали исследователи?

«Было мало доказательств изменения эффекта в зависимости от пола или статуса курения», — прокомментировал исследование онколог Андрей Воробьев эксклюзивно для МедикФорум. «Длительное использование отдельных добавок β-каротина, ретинола и лютеина не рекомендуется для профилактики рака легких, особенно среди курильщиков. Некоторые исследования показали, что прием определенных добавок может увеличить риск развития некоторых видов рака».