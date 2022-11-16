Онколог Машкова назвала участки тела с самыми опасными родинками

«Доброкачественные пигментные новообразования кожи называются невусы, а злокачественные – меланомы», - объяснила Машкова, беседуя с «Газетой.Ru».

«Родинки, которые находятся на стопах ног, ладонях и слизистых, являются первыми претендентами на перерождение в злокачественные образования», - уточнила специалист.

«Если родинка или область кожи вокруг нее стала болеть или воспалилась, изменила форму, увеличилась в размере или изменила цвет, если на родинке появились узелки или точечные пигментные пятна – все это серьезные сигналы для похода к врачу», - резюмировала эксперт.

Онколог-дерматолог Ольга Машкова рассказала в интервью, что родинки являются гормонозависимыми и появление новых обычно происходит на тех этапах жизни, которые тесно связаны с бурно происходящими гормональными изменениями в организме. В среднем возрасте их количество на теле увеличивается и под воздействием ультрафиолетового излучения. Также под влиянием избыточного солнца родинки могут преобразовываться в раковые образования.Врач предупредила, что подверженность родинок той трансформации, которая делает их меланомой, зависит в том числе от их расположения на теле.Ольга Машкова добавила, что невусы, располагающиеся на указанных участках тела, рекомендуются к удалению, даже если не выглядят подозрительными.Кроме того, дополнила врач, нужно консультироваться с медиками о возможности удаления тех родинок, которые располагаются на лице или на голове (волосистая часть, уши). Такие родинки бывает трудно защищать от солнца, и за их состоянием следует внимательно следить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потливость может возникать как симптом опасных заболеваний

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