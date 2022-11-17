Не оставляйте без внимания: врач назвал основные признаки тромбов в ногах

«В артериях ног тромбы обычно возникают внезапно, вызывают сильную боль, при этом пораженная конечность становится очень бледной и холодной», - предупредил профессор Уайтли.

«Если тромб находится в венах бедра или таза, тогда вся нога может быть опухшей и болезненной. Если вена находится близко к поверхности, она выпячивается и становится болезненной, а кожа над ней может быть очень красной».

Тромб представляет собой не рассосавшийся сгусток крови. Такие сгустки могут образовываться в артериях и в венах, рассказал в интервью Express профессор Марк Уайтли. По словам ученого, симптомы тромбов могут различаться в зависимости от их расположения в организме или от того, полностью они блокируют сосуд или только частично, а также от того, происходит ли отрыв тромба и становится ли он эмболией (полная закупорка сосуда).Самыми опасными, исходя из возможных рисков, являются крупные артериальные тромбы: если происходит их отрыв, то сгустки попадают в кровоток и могут поспособствовать закупоркам с фатальными последствиями в виде сердечно-сосудистых катастроф, легочной эмболии. Кроме того, этот тип тромбов может стать причиной процессов, которые в итоге потребуют ампутации.Специалист констатировал, что изменения, вызываемые крупным артериальным тромбом в ноге, являются случаем, когда нужна неотложная медицинская помощь. При вышеназванных признаках нужно как можно скорее связаться с врачами. Если кровоснабжение не будет восстановлено в течение нескольких часов, человек рискует потерять конечность.Если артериальный тромб, сформировавшийся в ноге, является небольшим по размеру, то его признаками обычно становится внезапное усиление боли в конечности, ощущаемое при ходьбе.Что касается венозных тромбов, то они бывают глубокими и поверхностными. Тромбоз глубоких вен обычно проявляются отеком, болезненностью и судорогами в ноге, а также эффектом временной хромоты, когда идущий человек вынужден то и дело останавливаться из-за возникающей боли, которая проходит при отдыхе. Поверхностный венозный тромбоз обычно проявляется в виде воспаленной твердой шишки на ноге или вспухшей вены.Профессор Уайтли предупредил, что в краткосрочной перспективе тромбоз, если его не лечить, может привести к образованию рубцовой ткани в сосудах или их разрыву с дальнейшим перемещением сгустков. При их попадании в сердце или легкие человек может умереть.Но даже если тромбы остаются на месте, они могут вызывать тяжелые долговременные повреждения сосудистых стенок и клапанов. Последствием этого становятся варикозная болезнь, постоянные отеки ног, боли при ходьбе, возникающие на ногах плохо заживающие язвы.Профессор Уайтли посоветовал не оставлять без внимания какие-либо симптомы, связанные с тромбозом. Заметив их, следует как можно скорее обратиться к специалисту, подчеркнул он.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на каких участках тела возникают самые опасные родинки.

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