Сгустки крови: как узнать, есть ли в ноге тромб? Пять основных симптомов
Сгустки крови в ногах могут быть очень серьезной проблемой, требующей неотложной медицинской помощи из-за возможных потенциально смертоносных последствий.
Сгустки крови образуются в результате слипания клеток крови тромбоцитов – это обычно происходит, если повреждается сосуд: кровяной сгусток в этом случае закрывает повреждение словно заплатка. Но иногда такие сгустки-тромбы возникают, когда никаких сосудистых травм нет. Формированию этих тромбов могут способствовать различные факторы: в их числе прием некоторых лекарств, курение, длительное сидение (и в целом малоподвижность, оставляющая ноги без движения), перенесенная хирургическая операция, лишний вес, беременность, семейный анамнез, сопутствующие заболевания.
Чем опасны сгустки крови. Самую большую угрозу для человека представляют сгустки, которые отрываются от места своего крепления и перемещаются с кровью в другие части тела.
Если оторвавшийся тромб попадает в легкое, это может привести к возникновению легочной эмболии. Если в мозг или сердце, это чревато развитием инсульта или инфаркта. Названные проблемы являются потенциально фатальными, то есть, повышающими риск смерти.
Как узнать, есть ли в ноге тромб. Конечности являются наиболее типичным участком тела, где образуются тромбы. Чаще всего сгустки крови формируются в ногах
Говоря о наиболее часто встречающихся внешних проявлениях тромбов, медики выделяют следующие основные симптомы.
- В ноге ощущается боль, пульсирующая или в виде спазмов. Сгустки крови в голени больше напоминают судороги.
- Возникает отек: нога начинает опухать, становясь теплой или горячей на ощупь. Подкожные сосуды при этом могут вздуваться.
- В ноге возникает неприятное или болезненное ощущение, напоминающее жжение, словно конечность опаляет огнем.
- Кожа в области тромба приобретает красный или синий оттенок.
- В пострадавшей конечности возникает мышечное напряжение.
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