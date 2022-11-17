Состояние выгорания может повысить человеку давление

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выгорание

Состояние истощения, исчерпания ресурсов, известное как выгорание, может иметь психические и физические проявления. Одним из них является повышенное артериальное давление.

Высокое кровяное давление увеличивает для его обладателей риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Британский врач Мартин Престон заявил в интервью изданию Express, что одной из причин повышения давления может быть возникшее выгорание.
К проблеме выгорания внимание врачей в последнее время лишь возрастает. По данным организации Mental Health UK, занимающейся вопросами ментального здоровья, выгорание характеризуется физическим и эмоциональным истощением. Данное нарушение нередко возникает у тех, кто испытывает длительный стресс на работе или долгое время занимается деятельностью, требующей физического или эмоционального напряжения.

По словам Престона, кровяное давление в таких обстоятельствах повышается в результате того, что организм подвергается долговременному стрессу.

«Когда мы испытываем стресс или выгораем, наш организм вырабатывает гормоны, такие как кортизол и адреналин, которые могут увеличить частоту сердечных сокращений и сузить кровеносные сосуды, вызывая скачки артериального давления», - констатировал специалист.
 
Эксперт отметил, что разные исследования показали, как высокие уровни кортизола, выделяемые в течение длительного периода времени, могут оказывать негативное влияние на организм. В то время как положительный стресс, который длится недолго, может быть даже полезен в плане закалки, то чрезмерный стресс очень вреден для организма, резюмировал он.

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Врач добавил, что снизить уровень стресса и контролировать кровяное давление помогают физические упражнения, здоровое питание, снижение потребления алкоголя и кофеина, дыхательные упражнения,  прослушивание музыки.

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По каким симптомам можно определить выгорание.
  • Чувство усталости или истощения большую часть времени
  • Чувство беспомощности, тупика.
  • Чувство отстраненности, одиночества.
  • Циничное, негативное мировоззрение.
  • Неуверенность в себе.
  • Прокрастинация.
  • Психологическая подавленность, дефицит положительных эмоций.
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