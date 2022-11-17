Состояние выгорания может повысить человеку давление

«Когда мы испытываем стресс или выгораем, наш организм вырабатывает гормоны, такие как кортизол и адреналин, которые могут увеличить частоту сердечных сокращений и сузить кровеносные сосуды, вызывая скачки артериального давления», - констатировал специалист.

Чувство усталости или истощения большую часть времени

Чувство беспомощности, тупика.

Чувство отстраненности, одиночества.

Циничное, негативное мировоззрение.

Неуверенность в себе.

Прокрастинация.

Психологическая подавленность, дефицит положительных эмоций.

Высокое кровяное давление увеличивает для его обладателей риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Британский врач Мартин Престон заявил в интервью изданию Express, что одной из причин повышения давления может быть возникшее выгорание.К проблеме выгорания внимание врачей в последнее время лишь возрастает. По данным организации Mental Health UK, занимающейся вопросами ментального здоровья, выгорание характеризуется физическим и эмоциональным истощением. Данное нарушение нередко возникает у тех, кто испытывает длительный стресс на работе или долгое время занимается деятельностью, требующей физического или эмоционального напряжения.По словам Престона, кровяное давление в таких обстоятельствах повышается в результате того, что организм подвергается долговременному стрессу.Эксперт отметил, что разные исследования показали, как высокие уровни кортизола, выделяемые в течение длительного периода времени, могут оказывать негативное влияние на организм. В то время как положительный стресс, который длится недолго, может быть даже полезен в плане закалки, то чрезмерный стресс очень вреден для организма, резюмировал он.Врач добавил, что снизить уровень стресса и контролировать кровяное давление помогают физические упражнения, здоровое питание, снижение потребления алкоголя и кофеина, дыхательные упражнения, прослушивание музыки.По каким симптомам можно определить выгорание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что бессонница может указывать на серьезные психопатологии

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